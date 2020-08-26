ВВП стран G20 упадет на 4,6% по итогам 2020 года — Moody's

Падение реального ВВП стран Большой двадцатки (G20) в 2020 году составит 4,6%, а в следующем ожидается рост на 5,3%. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передает Интерфакс-Украина.

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Текущая ситуация

Как отмечают в Moody's, несмотря на то, что глобальная экономика постепенно восстанавливается, ситуация все еще остается неустойчивой, учитывая пандемию коронавируса.

Аналитики прогнозируют, что неопределенность касательно пандемии и темпов восстановления экономики, скорее всего, будет сдерживать долгосрочные инвестиционные и потребительские решения.

Эксперты ожидают, что в этом году экономическая активность упадет во всех государствах G20, кроме Китая.

Прогноз по ВВП

Прогнозируется, что снижение ВВП в странах с развитой экономикой в ??целом составит 6,5%. При этом после предполагаемого роста на 4,9% в 2021 году уровень реального ВВП в четвертом квартале следующего года будет на 1% ниже показателя конца 2019 года, до начала пандемии.

Кроме того, Moody's ухудшило прогноз изменения ВВП в 2020 году для Японии (-6,1%), Италии (-10,8%), Австралии (-5,3%), Южной Кореи (-0,8% ), Мексики (10%), Индонезии (-3,9%), Аргентины (-12%) после получения актуальных данных за второй квартал.

Напомним