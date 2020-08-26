Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%

Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%

Турция в первом полугодии 2020 года сократила импорт газа из РоSSии на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поставки газа из Ирана за этот период упали на 46%. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

По данным EPDK, общий объем импорта природного газа в Турцию в январе-июне снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 22,48 млрд кубометров.

В том числе 12,15 млрд кубометров пришлись на трубопроводный газ, а 10,33 млрд кубометров – на сжиженный (LNG, СПГ).

При этом объем импортированного в Турцию газа по трубопроводам снизился на 24,8%, а закупки СПГ – увеличились на 44,8%.

Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии 2020 года стал Азербайджан. Объем закупок газа из этой страны вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,44 млрд кубометров, что связано с увеличением поставок голубого топлива по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАП).

В то же время доля РоSSии в турецком импорте голубого топлива снизилась на 41,5% – до 4,68 млрд кубометров. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года из РоSSии было импортировано 7,99 млрд кубометров газа. В прошлом году РоSSия занимала лидирующую позицию в рейтинге поставщиков природного газа в Турцию.

Доля Ирана на рынке Турции снизилась на 46% – до 2,03 млрд кубометров. В апреле, мае и июне нынешнего года природный газ из Ирана не импортировался.

При этом Турция стала закупать СПГ из новых стран. В январе-июне 2020 года крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию стал Алжир – 2,99 млрд кубометров. Большая доля турецких закупок СПГ пришлась также на Катар. За отчетный период из Катара было импортировано 2,85 млрд кубометров СПГ, что на 124% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщалось, 8 января на церемонии в Стамбуле президенты РоSSии и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана РоSSии по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

С запуском в январе 2020 года "Турецкого потока" экспортные мощности "Газпрома" на турецком рынке достигли рекордных 31,7 миллиарда кубометров газа в год и при сохранении текущего спроса на трубопроводный газ больше половины из этого объема останется невостребовано.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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