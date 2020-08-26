Ликвидация банка Аркада. В НБУ рассказали, сколько вкладчиков получат выплаты (видео)

72% вкладчиков банка получат выплаты в полном объеме - это 4 746 человек, их вклады составляют меньше гарантированной государством суммы (200 тысяч гривен). В целом Фонд выплатит таким вкладчикам 290 миллионов гривен. Об этом завил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время брифинга.

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Шевченко о выплатах вкладчикам

«72% вкладчиков банка получат выплаты в полном объеме - это 4 746 человек, их вклады составляют меньше гарантированной государством суммы (200 тысяч гривен). В целом Фонд выплатит таким вкладчикам 290 миллионов гривен. Другие вкладчики получат деньги в порядке, предусмотренном законодательством», - отметил Шевченко.

По словам главы НБУ, активы банка Аркада в целом в банковской системе составляли менее 1,1% от общих активов банковской системы.

«Никакого влияния на работу банковской системы вывод и ликвидация банка не имеет», - уточнил Шевченко.

ФГВФЛ зашел в Аркаду

«По состоянию на 10:00 утра Фонд гарантирования зашел в банк Аркада. Полностью взят контроль. Уполномоченное лицо Фонда будет выполнять функции председателя правления наблюдательного совета и аудиторские функции. Мы начинаем действовать в рамках закона», - отметила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

Временная администрация в АО АКБ «Аркада» введена сроком на один месяц - с 26 августа до 25 сентября 2020 года.

Фонд назначил уполномоченным на осуществление временной администрации начальника отдела внедрения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Ирину Штогрин.

Что ждет вкладчиков

«Все вклады мы будем выплачивать не позднее 20 рабочего дня, а учитывая, что объем не большой, это будет гораздо раньше. Средств у Фонда более чем достаточно. После выплат гарантированной суммы мы будем работать собственно с активами и возвращать то, что принадлежит следующей очереди кредиторов», - отметила она.



Предыстория

25 августа правление НБУ приняло решение отнести банк Аркада к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем в одной трети минимального установленного уровня.

Как в НБУ объяснили решение

Решение принято, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка.

Сообщается, что проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве .

В 2019 банк Аркада предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.

В связи с этим банк отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.