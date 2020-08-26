Индийские металлурги продают сталь за рубеж ударными темпами

По данным индийского агентства SteelMint, в июле национальные металлургические компании установили новый рекорд по объему экспорта, отправив за рубеж 2,44 млн т стальной продукции и полуфабрикатов.



Это на 7,5% превышает предыдущий рекорд, установленный в июне текущего года (2,27 млн т).



Всего за первые четыре месяца 2020/2021 финансового года (апрель/март) индийский экспорт стали достиг около 7,8 млн т. Это больше, чем за весь 2018 г. и в 2,7 раза превышает показатель апреля-июля 2019 г.



Индийские компании были вынуждены резко увеличить экспортные поставки из-за падения спроса на стальную продукцию внутри страны. Кроме того, они получили возможность нарастить продажи горячекатаного проката и полуфабрикатов в Китай .



По данным за апрель-июнь доля полуфабрикатов в индийском экспорте стали достигла беспрецедентных в истории отрасли 41%. Большая часть этих поставок представлена продажами заготовки в Китай . Кроме того, индийские полуфабрикаты отправляются в Непал и Таиланд.



