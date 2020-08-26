Thyssenkrupp намерена сократить еще часть рабочих мест

Thyssenkrupp намерена сократить еще часть рабочих мест

Немецкая компания Thyssenkrupp на прошлой неделе заявила, что ведет переговоры о дополнительном сокращении рабочих мест, поскольку пандемия коронавируса сильно ударила по ее предприятиям.

Главный финансовый директор Клаус Кейсберг в разговоре с журналистами, обсуждая финансовые результаты за третий квартал, сказал, что переговоры продолжаются, не предоставив дополнительных деталей.

Группа уже сокращает 6000 рабочих мест в рамках действующей программы экономии.


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