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2020-08-26
Thyssenkrupp намерена сократить еще часть рабочих мест
Немецкая компания Thyssenkrupp на прошлой неделе заявила, что ведет переговоры о дополнительном сокращении рабочих мест, поскольку пандемия коронавируса сильно ударила по ее предприятиям.
Главный финансовый директор Клаус Кейсберг в разговоре с журналистами, обсуждая финансовые результаты за третий квартал, сказал, что переговоры продолжаются, не предоставив дополнительных деталей.
Группа уже сокращает 6000 рабочих мест в рамках действующей программы экономии.