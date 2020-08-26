Билл Гейтс вложил почти $80 миллионов в разработчика спутниковых антенн

Американская спутниковая компания Kymeta 25 августа сообщила о привлечении $85,2 млн в последнем раунде финансирования.

Фото: epravda.com.ua

Американская спутниковая компания Kymeta 25 августа сообщила о привлечении $85,2 млн в последнем раунде финансирования. Раунд возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс, вложивший в стартап $78,5 млн, отмечает CNBC

Новейшая разработка Kymeta — терминал u8, способное соединяться с разными спутниками — от ViaSat до гораздо более близких и небольших спутников вроде Starlink от SpaceX, которые расположены на низкой околоземной орбите. Устройство планируют выпустить на рынок до конца года.

Kymeta разрабатывает и изготавливает высокоскоростные спутниковые системы и антенны. Основной продукт компании — плоская спутниковая антенна с электронным управлением.

С момента своего cоздания в 2012 году Kymeta привлекла около $300 млн совокупного финансирования. Среди ее инвесторов — компании Lux Capital, Intelsat и Liberty Global.

Сейчас в Kymeta работает около 200 сотрудников. Компания ожидает, что в следующем году их число будет неуклонно расти.