Короткий рефинанс. Нацбанк предоставил Авангард Банку 60 миллионов

21 августа Национальный банк предоставил Авангард Банку 60 млн грн рефинансирования под 6% на срок до 84 дней. Об этом говорится в данных регулятора.

Короткий рефинанс. Нацбанк предоставил Авангард Банку 60 миллионов
Фото: bankruptcy-ua.com

Итоги предыдущих аукционов

В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 15,13 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.

Следующие аукционы

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 28 августа, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 11 сентября.

Ранее сообщалось

  • 7 августа Нацбанк предоставил 6 банкам рефинансирование на срок до 84 дней на сумму 905,3 млн грн под 6%.
  • 14 августа Нацбанк предоставил для 14 банков 4,75 млрд грн рефинансирования под 6% на срок 1820 дней.

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