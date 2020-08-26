Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций

Объем капитальных инвестиций сократился на 70 млрд грн или 34,9% в первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 163 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госстата.

Фото: cheline.com.ua

Падение объемов

Падение объема капитальный инвестиций зафиксировано в всех отраслях, кроме нескольких отдельных секторов: почтовой и курьерской деятельности (+39%) и телекоммуникационном (+10%).

Капитальные инвестиции в сельском хозяйстве сократились на 45,5%, по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В промышленности – капитальные инвестиции сократились на 31,9%, в строительстве – на 22,9%, торговле – 32,5%, в транспорте – 54,4%.

Напомним

За первый квартал 2020 года в экономику Украины привлекли около 76,91 млрд грн капитальных инвестиций, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.