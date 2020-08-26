Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций

Объем капитальных инвестиций сократился на 70 млрд грн или 34,9% в первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 163 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госстата.

Госстат: Украина потеряла 70 миллиардов капитальных инвестиций
Фото: cheline.com.ua

Падение объемов

Падение объема капитальный инвестиций зафиксировано в всех отраслях, кроме нескольких отдельных секторов: почтовой и курьерской деятельности (+39%) и телекоммуникационном (+10%).

Капитальные инвестиции в сельском хозяйстве сократились на 45,5%, по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В промышленности – капитальные инвестиции сократились на 31,9%, в строительстве – на 22,9%, торговле – 32,5%, в транспорте – 54,4%.

Напомним

За первый квартал 2020 года в экономику Украины привлекли около 76,91 млрд грн капитальных инвестиций, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Программный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валютПрограммный сбой. НБУ исправил значения курса 20 валют
Блок рекламы


Похожие новости
За год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардовЗа год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардов
Из бюджета уже потратили 25 миллиардов на борьбу с коронавирусомИз бюджета уже потратили 25 миллиардов на борьбу с коронавирусом
Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%Украина снизила экспорт электроэнергии на 20,7%
Своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардовСвоп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардов
Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of AmericaУкраина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America
Дыра в госбюджете выросла до 38 миллиардов — Счетная палатаДыра в госбюджете выросла до 38 миллиардов — Счетная палата
Украина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от CargillУкраина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от Cargill
Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угляИз-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля
Украина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палатаУкраина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палата
Внешняя торговля Украины сократилась на $6 миллиардов. Отрицательное сальдо растетВнешняя торговля Украины сократилась на $6 миллиардов. Отрицательное сальдо растет
Последние новости
Подгружаем последние новости