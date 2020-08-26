Нацбанк ищет нового директора департамента открытых рынков. Пономаренко покинул НБУ
Национальный банк объявил конкурсный отбор на должность «Директор Департамента открытых рынков». Об этом
Сергей Пономаренко покинул НБУ. На запрос «Минфина» о причине увольнения в НБУ пока не ответили.
Условия участия в конкурсе
- Прикрепить резюме;
- Прикрепить мотивационное письмо (отдельным файлом, до 500 символов)
- Желательно предоставить информацию о лицах, которые могут дать рекомендации по Вашей кандидатуре, указав их контактные данные;
- Отправляя указанные файлы, в теме письма обязательно указать свою фамилию, инициалы и название вакантной должности.
Срок подачи резюме и мотивационных писем до 31 августа.
Кто еще ушел из НБУ
Директор департамента персонала Национального банка Ольга Прохоренко с 11 августа 2020 по собственному желанию завершила работу на должности.
С 7 августа 2020 Сергей Карпенко завершил работу в должности директора Департамента стратегии и развития Национального банка Украины.
С 3 августа 2020 директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко по собственному желанию завершила работу на должности.
31 июля 2020 года Совет НБУ уволил Холода Сергея с должности заместителя председателя Национального банка по собственному желанию.
29 июля 2020 гола стало известно, что из Национального банка уходит Олег Заморский, который с 7 октября 2015 года возглавляетюридический департамент регулятора.
С 23 июля 2020 года Олег Чурий прекратил исполнение полномочий заместителя председателя Национального банка Украины в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.
1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Кадровые изменения
Как писал «Минфин», эксперты ожидают поэтапной и максимально мягкой смены правления НБУ в течение длительного времени — 3-10 месяцев.
Очень мало известно о тех, кто сменит нынешнее правление НБУ. Официальной информации на этот счет пока нет, только разговоры. По одной из версий, в правление регулятора пригласят заместителя председателя
Укргазбанка Александра Дубровина. 8 лет назад он уже приходил в Нацбанк в департамент банковского надзора (заместителем директора), и может снова вернуться.
Не исключается появление в НБУ корпоративного заместителя главы Укргазбанка Дениса Чернышова. Сначала ожидалось, что после перехода Шевченко в Национальный банк, он возглавит Укргазбанк. Однако после того, и.о главы Укргазбанка был назначен Андрей Кравец, снова пошли разговоры о возможном появлении Чернышова в центробанке.
Также на рынке допускают появление в Нацбанке казначея Укргазбанка Алексея Ефремова, которого считают сильным валютчиком.
Предполагается, что Кирилл Шевченко будт пытаться забрать в НБУ 3-4 работников Укргазбанка. Но одновременно будет приглашать и специалистов из других украинских банков.