НБУ отнес банк Аркада к категории неплатежеспособных

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Соответствующее решение №541-рш/БТ принято правлением НБУ 25 августа, передает пресс-служба регулятора.



На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц своим решением №1583 от 25 августа ввел в банке "Аркада" временную администрацию с 26 августа сроком на один месяц и начал процедуру вывода банка с рынка, передает пресс-служба Фонда.



"Со дня введения временной администрации Фонд приобрел все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал осуществлять меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращения потери имущества, защите интересов вкладчиков и кредиторов банка", – сказано в сообщении Фонда.



В НБУ пояснили, что проблемы в банке с капиталом состоялись из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3, в Киеве .



Так, в 2019 году банк "Аркада" предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).



Однако в июле кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим банк "Аркада" отразил списании с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.



"Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость. Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, учитывая уменьшение нормативов капитала ниже минимального установленного уровня", – сказано в сообщении.



По данным НБУ, более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тыс. человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.



В НБУ отмечают, что вывод банка "Аркада" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".



"Надзор за деятельностью застройщиков – вне компетенции Национального банка. Поэтому НБУ неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы по проблемным вопросам, связанным со строительными работами и их задержкой", – подчеркивается в сообщении.



Кроме того, в декабре 2019 года Национальный банк по результатам проверки проведения банком операций доверительного управления прислал сообщение в Службу безопасности Украины о фактах, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.