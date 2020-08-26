BHP ожидает волатильности на рынке железной руды

BHP ожидает волатильности на рынке железной руды

Австралийская компания BHP ожидает, что волатильность цен на железную руду будет вызвана неопределенностью в отношении повторного возникновения и сдерживания вспышек COVID – 19, а также неопределенностью морских поставок из Бразилии и других рынков.

В связи с тем, что цены на железную руду в августе достигли нового многолетнего максимума и составили около 130 долл. за тонну сухого материала CFR, Китай, то спотовая премия на кусковые руды и окатыши снизилась.

"Условия морских поставок в этом и следующем календарном году весьма неопределенны, как в совокупности, так и с точки зрения профиля качества", - говорится в отчете BHP.

Анализ BHP показал, что из-за COVID-19 и других местных факторов экспорт железной руды из Южной Африки, Перу и небольших бразильских горнодобывающих компаний отстает от соответствующих уровней 2019 года. Ситуация остается сложно у крупных бразильских экспортеров железной руды и экспорт руды может нормализоваться через несколько лет.

По оценкам BHP, большая часть роста тоннажа мирового рынка в прошлом году, вызванная высокими ценами после аварии у Vale, может быть потеряна из-за коронавируса, поражающего добычу и логистику.

Одним из ярких моментов является Индия, где экспорт железной руды увеличился, поскольку внутренний спрос на сталь снизился во время длительной блокировки страны.BHP по-прежнему ожидает, что цены на железную руду в долгосрочной перспективе будут определяться более дорогостоящим предприятием с более низкой стоимостью использования в Австралии или Бразилии, несмотря на возросшую вероятность новых поставок из Западной Африки.

Что касается Китая, то BHP сообщила, что производство стали в стране сократилось с января по март без значительного снижения, в то время как восстановление до уровня, превышающего 1,1 миллиарда тонн в год в годовом исчислении, привело к увеличению спроса на железную руду и уголь.



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