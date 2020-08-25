Падение промпроизводства в Украине в июле замедлилось до 4,2%

По сравнению с июнем этого года промпроизводство выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки - на 1,4%.

Падение промпроизводства в Украине в июле замедлилось до 4,2%
Фото: zorya.com.ua

Промышленное производство в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019-го снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, в мае - 12,2%, в апреле - 16,2%, в марте - 7,7% .

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в июле 2020 года было чуть большим – 4,4%, однако все равно заметно лучше показателей предыдущих месяцев: 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к июню этого года промышленное производство в июле выросло на 3,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 1,4%.

В перерабатывающей промышленности в июле-2020 к июлю-2019 падение чуть ускорилось – до 6,6% с 6,2% в июне, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,7% с 4,9%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован рост на 0,7% против сокращения на 4% в июне.

В целом за семь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,5%, в перерабатывающей промышленности – на 9,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

В феврале Кабмин создал координационный центр по вопросам промышленности.

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