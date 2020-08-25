Три украинских стартапа получили гранты на $50 тысяч

Седьмого августа состоялся девятый питч, организованный Украинским фондом стартапов. Свои идеи представили 10 стартапов. Фонд решил профинансировать три из них. Об этом сообщила пресс служба Украинского фонда стартапов.

Фото: mind.ua

Какие стартапы получат гранты

Три стартапа получат гранты на сумму $50 000:

Orty. Система управления рестораном, за счет внедрения самообслуживания, доставки и чат-ботов, помогает ресторанам продавать больше.

Comin. Позволяет контентным вебсайтам получать доход из контента без дополнительных действий, трудозатрат и специальных навыков. Comin предоставляет виджет электронной коммерции, который автоматически подбирает товар к содержанию публикации. Покупка товаров происходит непосредственно на контентном сайте, без перехода на сайт-магазин.

Nutritionista. Интеллектуальное мобильное приложение, которое рекомендует пользователям здоровую пищу в ближайших ресторанах на основе персональных предпочтений вроде: типы продуктов, аллергены, способы питания с помощью искусственного интеллекта и компьютерного видения.

По каким критериям оценивали проекты

Основными критериями оценки seed-проектов являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

О фонде

Украинский фонд стартапов — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров. Миссия фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), чтобы повысить их глобальную конкурентоспособность.

Фонд также предоставляет возможность перспективным стартапам получить гранты для прохождения акселераторов известных украинских и международных акселераторов.

Цель грантовой акселерационной программы Фонда — увеличить количество успешных стартапов, повысить их квалификацию и усовершенствовать навыки, которые касаются развития бизнеса и не только.