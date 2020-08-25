Три украинских стартапа получили гранты на $50 тысяч
Седьмого августа состоялся девятый питч, организованный Украинским фондом стартапов. Свои идеи представили 10 стартапов. Фонд решил профинансировать три из них. Об этом сообщила пресс служба Украинского фонда стартапов.
Какие стартапы получат гранты
Три стартапа получат гранты на сумму $50 000:
Orty. Система управления рестораном, за счет внедрения самообслуживания, доставки и чат-ботов, помогает ресторанам продавать больше.
Comin. Позволяет контентным вебсайтам получать доход из контента без дополнительных действий, трудозатрат и специальных навыков. Comin предоставляет виджет электронной коммерции, который автоматически подбирает товар к содержанию публикации. Покупка товаров происходит непосредственно на контентном сайте, без перехода на сайт-магазин.
Nutritionista. Интеллектуальное мобильное приложение, которое рекомендует пользователям здоровую пищу в ближайших ресторанах на основе персональных предпочтений вроде: типы продуктов, аллергены, способы питания с помощью искусственного интеллекта и компьютерного видения.
По каким критериям оценивали проекты
Основными критериями оценки seed-проектов являются: команда, рынок, технология, продукт, стратегия.
О фонде
Украинский фонд стартапов — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров. Миссия фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed), чтобы повысить их глобальную конкурентоспособность.
Фонд также предоставляет возможность перспективным стартапам получить гранты для прохождения акселераторов известных украинских и международных акселераторов.
Цель грантовой акселерационной программы Фонда — увеличить количество успешных стартапов, повысить их квалификацию и усовершенствовать навыки, которые касаются развития бизнеса и не только.