КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”

Столичные власти разрешили общественной организации “Центр памятникоохранных и градостроительных исследований” отреставрировать еще один корпус – №12 – завода “Арсенал” на ул. Московская, 8. Под реставрацией здания чиновники подразумевают приспособление его под некое место общественного назначения с паркингом. Указанный корпус находится в госсобственности и является нововыявленным памятником архитектуры.

Как стало известно KV , приказом Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 26 июня 2020 года № 629 общественной организации “Центр памятникоохранных и градостроительных исследований” (*) были выданы Градостроительные условия и ограничения ( ГУО ) на реставрацию части нежилых помещений корпуса № 12 с приспособлением под общественное назначение и паркинг на ул. Московской, 8 в Печерском районе Киева . Документ был опубликован в реестре ГУО в середине августа 2020 года.

Согласно документу, высота здания и его геометрические формы измениться не должны. При этом нынешняя его высота в ГУО не указана. В документе отмечается, что реконструкция без изменения внешних размеров фундамента может осуществляться при отсутствии документа, свидетельствующего о праве собственности или пользования земельным участком. Таковые документы, соответственно, в ГУО не приведены.

Функциональное назначение участка, на котором расположен объект проектирования – территория общественных зданий и сооружений в соответствии с Генеральным планом Киева . Участок находится в пределах центральной планировочной зоны, исторического центра города, исторического ареала, в зоне регулирования застройки I категории, а также попадает в санитарно-защитную зону от промышленных объектов. Это необходимо учесть заказчику ГУО при проектировании реконструкции.

В ГУО отмечено, что корпус №12 находится в государственной собственности. Часть здания, которую собираются реконструировать (площадь – 3,59 тыс. кв. метров), с января 2019 года арендуется.

Здание под проектирование, как сказано в ГУО – нововыявленный памятник архитектуры, градостроительства и истории (приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 11 октября 2018 года №05-ОД). В этой связи заказчику необходимо обеспечить сохранение этого объекта, его частей и элементов во время выполнения работ и последующей эксплуатации в соответствии с охранным договором и реставрационным заданием. Кроме того, нужно учесть памятникоохранных характер и статус смежной застройки и обеспечить роль памятников в композиции и пейзаже.

Отметим, что в перечне объектов культурного наследия Печерского района от 1 сентября 2019 года, корпус №12 по ул. Московская, 8 значится как собирательная мастерская с воротами 1912-1914 годов постройки.

Напомним, что на ул. Московская, 2-8 находятся здания завода “Арсенал” – в прошлом ведущего предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

До 2017 года в постоянном пользовании завода “Арсенал” находились земельные участки в квартале улиц Михаила Грушевского, Московской и Кловского спуска общей площадью 25,36 га. 15 мая 2017 года КГГА своим распоряжением №570 за подписью Виталия Кличко эти участки разделила, оставив в пользовании завода около 20 га. Остальные гектары были розданы в пользование Генпрокуратуре, Украинскому научно-практическому центру эндокринной хирургии Минздрава и трем частным компаниям: ООО “ИСВ Инвест” , ООО “Мирра-Девелопмент” и ООО “Бизнес Проперти Групп” . Земля отдавалась для эксплуатации и обслуживания корпусов завода. При этом корпус 12 на ул. Московская, 8, о котором идет речь в новых ГУО, в указанном распоряжении КГГА не упоминается.

По данным Википедии, по состоянию на 2019 год здания завода “Арсенал” понесли существенные изменения. В частности, был снесен цех электроники по ул. Михаила Грушевского, 36. Множество корпусов на ул. Московская, 2 сданы в аренду. Кроме этого, велись строительные работы неизвестного назначения в цехах между Московской, 6 и 4, в здании на ул. Московская, 8-Б. Корпус по адресу Кловский спуск, 26 был выкуплен для перестройки под бизнес-центр.

Ранее КВ сообщала, что в декабре 2019 года столичные власти разрешили проектировать реставрацию с приспособлением под административный центр корпус №14 по ул. Московская, 8. Выполнением так называемой реставрации будет заниматься ООО “Современный художественный центр” , связанное с бизнес-группой миллионеров Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

В 2018 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставили разрешение ООО “Мирра-Девелопмент” на проектирование реконструкции корпуса №59-К на ул. Московская, 8 под торгово-развлекательный центр. Известно, что “Мирра-Девелопмент” входит в Инвестиционную группу UFuture бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

В январе 2020 года KV сообщала, что Окружной административный суд вернул заместителю прокурора Киева иск о признании противоправными действий Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по выдаче ГУО на реконструкцию корпуса № 4 завода “Арсенал” под административное здание с паркингом по ул. Московская, 8. Согласно Генплану, эта местность входит в центральный исторический ареал Киева и строить здания здесь можно не выше 27 м, в то время как выданные ГУО разрешали строительство по ул. Московской, 8 высотой 50,7 м.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , общественная организация “Центр памятникоохранных и градостроительных исследований” основана в 2018 году. Основной вид деятельности – деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории. Учредители – Людмила Артеменко, Дмитрий Будулатий, Евгения Левкина, Виталий Онищенко, Ирина Прокопенко. Руководитель – Максим Татаренко. Организация зарегистрирована по ул. Московской, 8, корпус №12. Дополнительной информации об этой общественной организации в открытых источниках найти не удалось, нет у нее также и официального сайта.

Завод “Арсенал” ранее входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Датой его фактического учреждения принято считать 1764 год, когда было издано “Положение о Киевской арсенальной команде”. В XVIII-XIX столетиях завод ремонтировал и изготавливал разные виды вооружения, включая артиллерийское. С 1917 года на заводе началось производство гражданской продукции (сельскохозяйственное оборудование, инструменты, бытовые товары и др.).

После начала Великой Отечественной войны завод увеличил выпуск продукции военного назначения. С 1946 года предприятие было перепрофилировано на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, в основном, для нужд военной промышленности.

После создания в 1992 году Государственного космического агентства Украины, завод был передан в его ведение. В 2009 году была завершена ликвидация завода, он был исключен из госреестра и присоединен к Казенному предприятию специального приборостроения “Арсенал”.

Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, напомним, с 1 ноября 2016 года руководит Александр Свистунов.

* Громадська організація "Центр пам'яткоохоронних та містобудівних досліджень" (Код ЄДРПОУ: 41949520)