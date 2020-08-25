КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”
Столичные власти разрешили общественной организации “Центр памятникоохранных и градостроительных исследований” отреставрировать еще один корпус – №12 – завода “Арсенал” на ул. Московская, 8. Под реставрацией здания чиновники подразумевают приспособление его под некое место общественного назначения с паркингом. Указанный корпус находится в госсобственности и является нововыявленным памятником архитектуры.
Как стало известно
Согласно документу, высота здания и его геометрические формы измениться не должны. При этом нынешняя его высота в ГУО не указана. В документе отмечается, что реконструкция без изменения внешних размеров фундамента может осуществляться при отсутствии документа, свидетельствующего о праве собственности или пользования земельным участком. Таковые документы, соответственно, в ГУО не приведены.
Функциональное назначение участка, на котором расположен объект проектирования – территория общественных зданий и сооружений в соответствии с Генеральным планом Киева. Участок находится в пределах центральной планировочной зоны, исторического центра города, исторического ареала, в зоне регулирования застройки I категории, а также попадает в санитарно-защитную зону от промышленных объектов. Это необходимо учесть заказчику ГУО при проектировании реконструкции.
В ГУО отмечено, что корпус №12 находится в государственной собственности. Часть здания, которую собираются реконструировать (площадь – 3,59 тыс. кв. метров), с января 2019 года арендуется.
Здание под проектирование, как сказано в ГУО – нововыявленный памятник архитектуры, градостроительства и истории (приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 11 октября 2018 года №05-ОД). В этой связи заказчику необходимо обеспечить сохранение этого объекта, его частей и элементов во время выполнения работ и последующей эксплуатации в соответствии с охранным договором и реставрационным заданием. Кроме того, нужно учесть памятникоохранных характер и статус смежной застройки и обеспечить роль памятников в композиции и пейзаже.
Отметим, что в
Напомним, что на ул. Московская, 2-8 находятся здания
До 2017 года в постоянном пользовании завода “Арсенал” находились земельные участки в квартале улиц Михаила Грушевского, Московской и Кловского спуска общей площадью 25,36 га. 15 мая 2017 года КГГА своим распоряжением
По
Ранее КВ сообщала, что в декабре 2019 года столичные власти разрешили проектировать реставрацию с приспособлением под административный центр корпус №14 по ул. Московская, 8. Выполнением так называемой реставрации будет заниматься
В 2018 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставили разрешение
В январе 2020 года
Согласно данным аналитической системы
Завод “Арсенал” ранее входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Датой его фактического учреждения принято считать 1764 год, когда было издано “Положение о Киевской арсенальной команде”. В XVIII-XIX столетиях завод ремонтировал и изготавливал разные виды вооружения, включая артиллерийское. С 1917 года на заводе началось производство гражданской продукции (сельскохозяйственное оборудование, инструменты, бытовые товары и др.).
После начала Великой Отечественной войны завод увеличил выпуск продукции военного назначения. С 1946 года предприятие было перепрофилировано на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, в основном, для нужд военной промышленности.
После создания в 1992 году Государственного космического агентства Украины, завод был передан в его ведение. В 2009 году была завершена ликвидация завода, он был исключен из госреестра и присоединен к Казенному предприятию специального приборостроения “Арсенал”.
Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, напомним, с 1 ноября 2016 года руководит Александр Свистунов.
* Громадська організація "Центр пам'яткоохоронних та містобудівних досліджень" (Код ЄДРПОУ: 41949520)
Фото: