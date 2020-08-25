Укрнафта добыла меньше нефти и газа

По оперативным данным, в июле ПАО "Укрнафта" добыло 125,9 тыс. тонн нефти и конденсата и 94,6 млн кубометров природного газа, что, соответственно, на 0,6% и 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.



Среднесуточные показатели добычи углеводородов в июле составили 4,06 тыс. тонн нефти и конденсата (на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года) и 3,05 млн кубометров газа (снижение на 3,5%).



В компании отметили, что в июле "Укрнафта" завершила капитальный ремонт (КРС) на 9 скважинах, провела 2 операции по интенсификации добычи и вывела из бездействия 4 скважины.



Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-июне 2020 года получила 2,6 млрд грн чистого убытка против 18,24 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.



Компания в январе-июне 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,9% (на 7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 763 тыс. тонн, газа – на 1,4% (на 8 млн кубометров), до 585 млн кубометров, производство сжиженного газа – на 7,4% (на 4,1 тыс. тонн), до 59,2 тыс. тонн.



"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций.



