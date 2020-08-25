СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более 100 млн гривен

В 2018 году чиновники организовали схему на публичной закупке комплексов для взвешивания фур.

Служба безопасности разоблачила механизм растраты свыше 100 миллионов гривен бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что в 2018 году чиновники организовали схему через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели комплексы по завышенной стоимости. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению.

По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти в 109 млн гривен.

Правоохранители провели следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков была изъята документация, подтверждающая функционирование схемы.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 1 июля Кабинет Министров уволил главу "Укртрансбезопасности" Александра Погорелого.

"Укртрансбезопасность" является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).