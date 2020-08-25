СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более 100 млн гривен

В 2018 году чиновники организовали схему на публичной закупке комплексов для взвешивания фур.

СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более 100 млн гривен
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила механизм растраты свыше 100 миллионов гривен бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2018 году чиновники организовали схему через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели комплексы по завышенной стоимости. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению.

По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти в 109 млн гривен.

Правоохранители провели следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков была изъята документация, подтверждающая функционирование схемы.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 1 июля Кабинет Министров уволил главу "Укртрансбезопасности" Александра Погорелого.

"Укртрансбезопасность" является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Антимонопольный комитет завел дело на ROSHENАнтимонопольный комитет завел дело на ROSHEN
Коммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августаКоммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августа
Блок рекламы


Похожие новости
Рада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентябряРада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентября
На Харьковщине разоблачили схему хищения зерна из госрезерва на 2,5 млн гривенНа Харьковщине разоблачили схему хищения зерна из госрезерва на 2,5 млн гривен
Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. СписокНацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Евросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втроеЕвросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втрое
Крупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиардаКрупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиарда
В июле украинцы оставили рекордные чаевые cashless. Средняя сумма составила 70 гривенВ июле украинцы оставили рекордные чаевые cashless. Средняя сумма составила 70 гривен
Чиновникам Закарпатской ОГА сообщили о подозрении в растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19Чиновникам Закарпатской ОГА сообщили о подозрении в растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19
В Лукьяновском СИЗО за 34,5 млн гривен отремонтируют медчасть и реконструируют режимный корпусВ Лукьяновском СИЗО за 34,5 млн гривен отремонтируют медчасть и реконструируют режимный корпус
Экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11%Экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11%
Последние новости
Подгружаем последние новости