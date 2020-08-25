ВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроля

Верховная Рада (ВР) ратифицировала Меморандум между Украиной и Европейским Союзом, по которому в обмен на проведение ряда структурных реформ и жесткий контроль со стороны ЕС правительство сможет рассчитывать на кредитную линию до 1,2 млрд евро. Макрофинансовая помощь будет предоставлена в два транша по 600 млн евро каждый, но второй будет возможен, если Украина выполнит ряд условий. Среди них – реформа налоговой и таможни, ликвидация Государственной фискальной службы (налоговой полиции) и создание агентства по расследованию экономических преступлений.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередной сессии ВР 25 августа 2020 года.

“Меморандум о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором, заключенный 23 июля 2020 года г. Брюсселе, который вступает в силу с даты его ратификации, и Кредитное соглашение между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро), заключенное 23 июля 2020 года г. Брюсселе, и которое вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального уведомления от Украины о том, что все конституционные и юридические требования для вступления в силу этой Кредитным соглашением выполнено, ратифицировать”, – говорится в принятом законе.

Проект закона №0063 “О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро) инициировал президент Владимир Зеленский, а не премьер-министр Денис Шмыгаль (хотя докладывал законопроект именно представитель правительства, а не Офиса президента).

“За” ратификацию проголосовало 248 народных депутатов (против 29, воздержались 25, не голосовали 57).

196 голосов “за” дала фракция “Слуга народа”. Против проголосовала “Оппозиционная платформа – За жизнь” (“ОПЗЖ”). 24 голоса обеспечила “Европейская солидарность”. Не поддержало закон ВО “Батькивщина”, так же как и группа “Партия “За Будущее” (в отличие от группы “Довира”: 13 – “за”). Также поддержали заем европейских денег половина фракции “Голос” (9 нардепов, остальные десять отсутствовали) и треть внефракционных (5 человек).

Министр финансов Сергей Марченко , выступая перед народными депутатами, сказал, что кредитный договор нужен Украине как помощь для борьбы в коронавирусной болезнью. Срок погашения кредита – 15 лет. Прогнозируемая кредитная ставка – не более 0,125%.

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе (“Европейская солидарность”) как глава комитета ВР по вопросам евроинтеграции сказала, что комитет поддерживает ратификацию документа. Позднее, уже от имени фракции она сказала, что “все в этом зале, за исключением разве что "группы дефолта имени Коломойского", осознают понимание необходимости макрофинансовой помощи. Это позитивный сигнал для инвесторов, что стране все-таки можно доверять, это выход на внешний рынок займов. Поэтому они нам ставят условия, а не для того, чтобы Сорос заработал деньги. Если бы не требования ЕС , не было бы структурных реформ”.

Нардеп Владимир Цабаль (“Голос”) отметил, что кредитная линия – это один из источников обеспечить дефицит бюджета, образовавшийся после секвестра бюджета, осуществленного в первом полугодии, и нужно проголосовать “за”.

Депутат Александр Пузанов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) сказал, что его фракция будет голосовать против ратификации, мол, ЕС навязывает Украине невыгодные условия и “дискриминационные нормы” торговли: “У нас падение экспорта с ЕС на 17%. И что это за такие условия – корпоративное управление государственных предприятий? Что за внешнее управление?”.

Сергей Власенко (ВО “Батькивщина”) отметил, что “никакая это не помощь, а обычный коммерческий договор. Деньги – кредит – нужно будет возвращать. Под прикрытием этого договора сдают государственные интересы. При этом, этот закон должен рассматриваться в первом и втором чтении, а не сразу и в целом. И если международный договор предусматривает новые законы, то нужно в зал подавать сразу и эти законы, а их нет”.

Тарас Батенко (“Партия “За Будущее”) также выступил против ратификации: “Оказывается, Украину можно распродавать по-кусочкам и под внешнее управление. Нам указывают, как минздрав должен закупать лекарства, как нам реформировать судебную систему по указке и так далее”.

Согласно Меморандуму, первый транш в 600 млн евро будет выделен после подписания Кредитного договора и вступления в силу ратифицированного парламентом Меморандума и, на что важно обратить внимание, будет обусловлено удовлетворительным выполнением программы, согласованной между Украиной и Международным валютным Фондом (МВФ).

Выделение второго транша в 600 млн евро станет возможным через три месяца после этого, и не безусловно.

На момент анализа, который будет осуществляться европейцами перед принятием решения о выделении второго транша (первую половину дадут сразу же), органы государственной власти Украины, согласно дополнениям к ратифицированному Радой Меморанду, обязуются завершить ряд мероприятий в сфере управления государственными финансами, управления и верховенства права, поддержки бизнес-климата, секторальных реформ в государственных предприятиях.

Министерство здравоохранения должно передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (за исключением закупок, проводимых через специализированные международные закупочные организации) и создать независимый наблюдательный совет, отобранный “в соответствии с прозрачной и основанной на компетенции процедуры”.

Должна продолжиться реформа налоговой и таможенной администраций – “путем проведения конкурсной и основанной на компетенции процедуры отбора на должности руководителей Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины” (после окончания карантина).

Кроме того, нужно будет усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС), разработать концепцию и методологию электронного налогового аудита и начать их публичное обсуждение, а также внедрить электронные кассовые регистраторы (программные регистраторов расчетных операций) и использовать новые ИТ-решения для ускорения таможенного оформления.

Еще одно условие открытия кредитной линии – “Согласно планам правительства, Кабинет Министров примет решение о поэтапной ликвидации существующей Государственной фискальной службы (налоговая полиция)”, после чего ВР предстоит принять в первом чтении проект закона о создании нового агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений.

Это новое агентство должно будет иметь четко определенный мандат и разграничение его компетенции с другими правоохранительными органами (СБУ и Нацполицией) и обладать политической и функциональной независимостью (“в том числе путем конкурсного и основанного на профессиональной компетентности отбора руководителя”).

Украина обязуется через поправки в законы создать новую Высшую квалификационную комиссии судей (“путем прозрачной процедуры отбора, проводимого Конкурсной комиссией с международным участием”) и

создать Комиссию по вопросам этики с международным участием. Эта последняя должна получить полномочия осуществлять единовременную оценку членов Высшего совета правосудия и рекомендовать их замену в случаях выявления несоответствия стандартам.

Также нужно будет завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и “начать процесс аттестации на местном уровне в соответствии с законом и процедурами, применяемыми при аттестации в Офисе генерального прокурора, обеспечивая, чтобы новые прокуроры на всех уровнях, в том числе на руководящих должностях, были выбраны в прозрачном и политически беспристрастном процессе”.

Отдельная тема Меморандума – госпредприятия. “Кабинет Министров пересмотрит и введет нормативно-правовую базу корпоративного управления для государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – *KV). Это будет включать отбор и вознаграждение независимых членов наблюдательного совета и руководства, а также политики государственной собственности для 10 крупнейших государственных предприятий”.

Что касается бизнеса, “для обеспечения возможности эффективного восстановления законных требований” органы власти должны расширить полномочия частных исполнителей (ПВ) до требований до ста тысяч гривен против любого должника (включая государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства), и на административные штрафы.

Полномочия частных исполнителей должны быть в итоге уравнены с полномочиями госисполнителей (“в частности, что касается частных исполнителей, действующих от имени любого клиента и против любого должника”).

Органам власти нужно будет и дальше прилагать усилия “для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовное преследование, где это необходимо”.

Наконец, власти должны предоставить возможность всем потребителям свободно выбирать и легко менять поставщика природного газа, а также внедрить и применять “сетевые тарифы” на газ, “отражающие расходы, в соответствии с Директивами ЕС и правила сетевого кодекса, которые применяются согласно Соглашению об ассоциации и Решению о сертификации оператора газотранспортной системы”.

Кроме того, украинское правительство обязуется беспрепятственно давать доступ европейским партнерам к разнообразной финансовой информации, в том числе с ограниченным доступом, и самому регулярно предоставлять Евросоюзу подробные отчеты о положении дел в государственной экономике и финансах.

Как уже было сказано, оппозиционные к правящей партии власти фракции ВР раскритиковали европейские условия выделения кредита в 1,2 млрд евро. Впрочем, главное экспертно-научное управление (ГНЭУ) Рады не нашло в Меморандуме и приложениях к нему ничего, противоречащего интересам Украины, равно как и профильный парламентский комитет – документ был ратифицирован.