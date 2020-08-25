Надпись "купон" на карбованцах 90-х годов сделана шрифтом Playboy

Ранее удалось обнаружить пиратские шрифты на купюре номиналом 1000 гривен.

Надпись "купон" на карбованцах 90-х годов сделана шрифтом Playboy
Фото: http://savok.name

Надпись "купон" на купонокарбованцах 90-х годов сделана шрифтом Playboy 1975-го года.

Об этом сообщил графический дизайнер Богдан Гдаль.

"Это к теме непрофессионализма при использовании шрифтов на национальной валюте разных времен. К сожалению, единственным положительным исключением на этом фоне, включая нынешние свежие образцы, являются лишь работы Бориса Максимова на гривнах первой редакции", - написал он в фейсбуке.

Гдаль также отметил, что ранее удалось обнаружить пиратские шрифты на гривнах последнего образца, в частности на 1000 гривен.

"Нацбанк вынужден был оправдываться, но так и не признал свою ошибку. Обещая при этом изменить подход к созданию гривен уже в новых редакциях", - отметил он.

Фото: facebook.com/viterzbayraku

Напомним, в июле прошлого года Гдаль заметил на новой банкноте 1000 гривен нелицензированный шрифт, использование которого является нарушением авторских прав. Такой же шрифт используется на новых банкнотах 20 и 100 гривен. В Нацбанке заявили, что проверят шрифты, использованные в новых тысячных купюрах. Новую купюру представили 25 июня, она вошла в обращение в октябре 2019 года. Подробнее читайте в материале LB.ua "О пиратстве и шрифтах".

Купонокарбованцы были введены в обращение в начале 90-х годов на смену так называемым "резаным купонам", когда купоны на необходимые товары выдавались листами примерно формата А4, которые надо было самостоятельно разрезать на небольшие квадратики.

Первая эмиссия купонокарбованцев пришлась на начало 1992 года, когда новые купоны были введены в обращение и ходили параллельно еще с советским рублем. Но это не смогло остановить инфляцию. Поэтому купоны эмиссии 1991 года быстро обесценивались, и нужно было быстро реагировать на ситуацию. Было принято решение напечатать купоны большего номинала. Фактически, эмиссия купонокарбованцев 1992-1993 годов "пририсовала" по два нуля к каждой купюре из предыдущей эмиссии.

Так мир увидели новые купоны многоразового пользования номиналом 100, 200, 500, 1000 купонов в мае-июне 1992 года, а уже в марте 1993 года появились банкноты номиналом 2000 и 5000 купонов.

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