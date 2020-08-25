В июле 2020 года госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП . Предыдущий максимум этого показателя был зафиксирован в 1946 году и составлял 124%. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Униан.

Фото: bankruptcy-ua.com

Почему долг растет

Нынешний рост госдолга связан с расходами на борьбу с пандемией коронавируса.

До конца 1950-х годов экономика росла в среднем примерно на 5% в год во Франции и Канаде, почти на 6% в Италии и более чем на 8% в Германии и Японии. В США ежегодный подъем составлял порядка 4%.

«Нам повезет, если в следующее десятилетие темпы будут составлять хотя бы половину от этих», — сказал бывший заместитель министра финансов США Натан Шитс.

Отмечается, что нынешний значительный объем задолженности стран обусловлен не только пандемией. С 1980-х годов долг США , Японии и европейских государств увеличивался, в основном, из-за расходов на здравоохранение и пенсии.

При этом пример Японии показал, что долг может увеличиваться в течение длительного времени, значительно превышая 200% ВВП , не вызывая при этом финансовый кризис.

Госдолг Украины