Госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП
В июле 2020 года госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП. Предыдущий максимум этого показателя был зафиксирован в 1946 году и составлял 124%. Об этом сообщает The Wall Street Journal,
Почему долг растет
Нынешний рост госдолга связан с расходами на борьбу с пандемией коронавируса.
До конца 1950-х годов экономика росла в среднем примерно на 5% в год во Франции и Канаде, почти на 6% в Италии и более чем на 8% в Германии и Японии. В США ежегодный подъем составлял порядка 4%.
«Нам повезет, если в следующее десятилетие темпы будут составлять хотя бы половину от этих», — сказал бывший заместитель министра финансов США Натан Шитс.
Отмечается, что нынешний значительный объем задолженности стран обусловлен не только пандемией. С 1980-х годов долг США, Японии и европейских государств увеличивался, в основном, из-за расходов на здравоохранение и пенсии.
При этом пример Японии показал, что долг может увеличиваться в течение длительного времени, значительно превышая 200% ВВП, не вызывая при этом финансовый кризис.
Госдолг Украины
- Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составил 2 269,17 млрд грн или $85,01 млрд.
- За май 2020 года госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% — до 2,209 триллиона гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 0,83% — до $82,12 миллиарда.
- В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 423 млрд гривень на погашение госдолга.