Госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП

В июле 2020 года госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП. Предыдущий максимум этого показателя был зафиксирован в 1946 году и составлял 124%. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Униан.

Госдолг развитых стран достиг 128% мирового ВВП
Фото: bankruptcy-ua.com

Почему долг растет

Нынешний рост госдолга связан с расходами на борьбу с пандемией коронавируса.

До конца 1950-х годов экономика росла в среднем примерно на 5% в год во Франции и Канаде, почти на 6% в Италии и более чем на 8% в Германии и Японии. В США ежегодный подъем составлял порядка 4%.

«Нам повезет, если в следующее десятилетие темпы будут составлять хотя бы половину от этих», — сказал бывший заместитель министра финансов США Натан Шитс.

Отмечается, что нынешний значительный объем задолженности стран обусловлен не только пандемией. С 1980-х годов долг США, Японии и европейских государств увеличивался, в основном, из-за расходов на здравоохранение и пенсии.

При этом пример Японии показал, что долг может увеличиваться в течение длительного времени, значительно превышая 200% ВВП, не вызывая при этом финансовый кризис.

Госдолг Украины

  • Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составил 2 269,17 млрд грн или $85,01 млрд.
  • За май 2020 года госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% — до 2,209 триллиона гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 0,83% — до $82,12 миллиарда.
  • В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 423 млрд гривень на погашение госдолга.

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