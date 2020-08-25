Цены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе

Цены на нефть меняются разнонаправленно 25 августа. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передает Укринформ.

Цены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе
Фото: glavcom.ua

Сколько стоят фьючерсы

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $45,22 за баррель, что на $0,09 (0,20%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизились в цене на $0,08 (0,19%) — до $42,54 за баррель.

Что влияет на цены

Накануне энергетические компании сократили переработку нефти на НПЗ, расположенных на американском побережье Мексиканского залива. Этому предшествовало снижения нефтедобычи на шельфе в этом районе на 82%, поскольку редкий двойной тропический шторм, что пронесся над ключевыми нефтяными регионами США, грозит обернуться многодневными проливными дождями и сильными ветрами.

Производство сырой нефти на побережье Мексиканского залива было сокращено из-за стихии более чем на 1,5 млн баррелей в сутки, что составляет около 14% от общего объема добычи в США.

Динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики.

Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось

  • 5 августа 2020 года, после взрыва в порту Бейрута, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $45,9 за баррель. Это максимальный показатель с начала марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.
  • В начале марта 2020 года участники ОПЕК+ не продлили сделку, поскольку не смогли договориться об объемах ограничения добычи.
  • В результате случился обвал цен на нефть. Ситуация усугубилась из-за уменьшения глобального спроса на сырье в связи с пандемией коронавируса.
  • В августе ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть на 0,1 миллиона баррелей в сутки относительно июльского, он составляет 90,63 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

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