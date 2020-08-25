Цены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе

Цены на нефть меняются разнонаправленно 25 августа. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передает Укринформ.

Фото: glavcom.ua

Сколько стоят фьючерсы

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $45,22 за баррель, что на $0,09 (0,20%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизились в цене на $0,08 (0,19%) — до $42,54 за баррель.

Что влияет на цены

Накануне энергетические компании сократили переработку нефти на НПЗ, расположенных на американском побережье Мексиканского залива. Этому предшествовало снижения нефтедобычи на шельфе в этом районе на 82%, поскольку редкий двойной тропический шторм, что пронесся над ключевыми нефтяными регионами США , грозит обернуться многодневными проливными дождями и сильными ветрами.

Производство сырой нефти на побережье Мексиканского залива было сокращено из-за стихии более чем на 1,5 млн баррелей в сутки, что составляет около 14% от общего объема добычи в США .

Динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики.

Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось