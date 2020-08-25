Бали отказался принимать иностранных туристов до конца года

Власти Индонезии отказались от планов открыть остров Бали для иностранных туристов с 11 сентября и объявили, что въезд на него будет закрыт до конца 2020 года.

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Власти Индонезии отказались от планов открыть остров Бали для иностранных туристов с 11 сентября и объявили, что въезд на него будет закрыт до конца 2020 года. Об этом пишет Bloomberg. «Правительство Индонезии не сможет открыть свои двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку мы остаемся красной зоной», — отметил в своем заявлении губернатор острова Вайян Костер.

Губернатор Бали отметил, что власти острова сосредоточат внимание на росте внутреннего туризма и привлечении гостей из других частей Индонезии, чтобы помочь отрасли и экономике острова восстановиться. Он напомнил, что остров был открыт для местных туристов с конца июля и ежедневно в его аэропорт прибывает около 2500 человек, что не вызывает всплеска числа инфицированных. Пандемия

В целом в Индонезии с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано, по данным Университета Джона Хопкинса, 155 412 случаев заболевания, 6759 человек скончались. На острове Бали, по информации правительства Индонезии, было зафиксировано 4576 подтвержденных случаев заболевания и 52 смерти. В июне темпы роста заболеваемости на острове ускорились, что связывают с возвращением домой рабочих-мигрантов и ростом числа тестирования.