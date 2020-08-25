Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынок

Национальный банк Беларуси приостановил с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведение постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт. Эти кредиты направлялись на валютный рынок. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой сообщение банка.

Фото: belta.by

Что говорят в банке

«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября», — говорится в сообщении.

Что это означает

Данное решение означает, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств.

Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

Напомним

После президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

На фоне протестов жители страны начали скупать валюту. Белорусский рубль 24 августа потерял еще почти 2%, опустившись до минимального значения с 9 апреля — 2,5364 руб/$.