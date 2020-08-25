Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынок

Национальный банк Беларуси приостановил с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведение постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт. Эти кредиты направлялись на валютный рынок. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой сообщение банка.

Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынок
Фото: belta.by

Что говорят в банке

«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября», — говорится в сообщении.

Что это означает

Данное решение означает, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств.

Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

Напомним

После президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

На фоне протестов жители страны начали скупать валюту. Белорусский рубль 24 августа потерял еще почти 2%, опустившись до минимального значения с 9 апреля — 2,5364 руб/$.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Китай начал ограничивать импорт роSSийского угляКитай начал ограничивать импорт роSSийского угля
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Антимонопольный комитет завел дело на ROSHENАнтимонопольный комитет завел дело на ROSHEN
Коммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августаКоммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августа
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовятНацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовят
На этой неделе Нацбанк сократил покупку валютыНа этой неделе Нацбанк сократил покупку валюты
Нефть эталонных марок дорожает. Что влияет на рынокНефть эталонных марок дорожает. Что влияет на рынок
Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. СписокНацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список
Своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардовСвоп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки банков на 5 миллиардов
Posco не оставляет попыток выйти на рынок ИндииPosco не оставляет попыток выйти на рынок Индии
Семь страховых компаний покидают рынокСемь страховых компаний покидают рынок
Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллионаФонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона
НБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда. Какие банки получили кредитНБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда. Какие банки получили кредит
Центрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угляЦентрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угля
Последние новости
Подгружаем последние новости