Министр финансов Германии раскритиковал эксперимент по базовому безусловному доходу
Министр финансов Германии Олаф Шольц отверг идею введения безусловного базового дохода. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke,
Мнение министра финансов
«Это было бы неолиберализмом. И если считать честно и правильно, то это непомерно высокие расходы… Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы», – заявил министр.
Шольц также спрогнозировал, что в будущем году, чтобы справиться с последствиями пандемии, государству придется дополнительно увеличить госдолг посредством привлечения новых кредитов.
Кому планируют выделять деньги
Предложенная в рамках эксперимента сумма немногим больше немецкого уровня бедности. Положение тех, кто получат выплаты, будут сравнивать с 1380 людьми, которые деньги не получат.
Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований. Бюджет на опыт собрали пожертвованиями. В ходе эксперимента участников попросят заполнять анкеты об их жизни, работе и эмоциональном состоянии, чтобы понять, насколько значительное влияние окажет базовый доход.
Что такое базовый безусловный доход
Базовый безусловный доход означает собой идею того, что государство должно выплачивать определенную сумму денег каждому из своих граждан, как правило, ежемесячно, вне зависимости от их дохода или трудоустроенности. Эти выплаты могут заменить собой социальные пособия, получение которых осложнено бюрократическими проволочками.
Предыстория
- 18 августа в Германии начали эксперимент, в рамках которого группе из 120 человек будут каждый месяц на протяжении трех лет выплачивать по 1200 евро без каких-либо требований — безусловный базовый доход.
- В ходе эксперимента, в частности, хотят установить, как безусловный базовый доход влияет на психологию его получателей.