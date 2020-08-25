За год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардов

За последний год свыше $50 млрд было выведено из Китая через криптовалюту, выяснила компания Chainalysis, пишет РБК.

За год из Китая через криптовалюты вывели $50 миллиардов
Фото: forklog.com

Что известно

Ее специалисты нашли подтверждения, что граждане нарушают ограничения на вывод капиталов из страны. Жителям Китая разрешается покупать иностранную валюту на сумму до $50 000 в год.

«За прошедшие 12 месяцев на фоне потрясений китайской экономики вследствие торговых войн и девальвации юаня мы зафиксировали вывод капиталов на более чем $50 млрд с китайских на заграничные адреса. Не все эти деньги следует классифицировать как отток капитала. Но мы считаем $50 млрд абсолютным потолком для оттока капитала через криптовалюты из Восточной Азии в другие регионы», — говорится в отчете.

Эксперты отметили, что в таких операциях используется стейблкоин Tether. Он позволяет избежать риска волатильности при перемещении капиталов и излишнего внимания надзорных органов. Однако частично это может объясняться конвертацией добываемых китайскими майнерами монет в USDT и последующей продажей на иностранных биржах.

«Вероятно, упадок экономики вызвал отток капитала из Китая. Однако значительная часть перемещений Tether могла быть связана с действиями восточноазиатских криптовалютных трейдеров, которые выводили свои активы на зарубежные биржи, чтобы торговать там во время повышенной волатильности на крипторынке», — заключили аналитики Chainalysis.

В Китае находится более 50% вычислительных мощностей в сети биткоина.

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