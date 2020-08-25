Нацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовят

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине. Об этомговорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

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В ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что существует определенная неурегулированность в законодательстве самой сути и правил коллекторской работы.

Жалобы граждан

Кроме того, Нацбанк за месяц получил 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний, по итогам их рассмотрения были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов требований законодательства.

Что готовят коллекторам

Замглавы НБУ сообщила, что сейчас готовится проект закона, который урегулирует деятельность коллекторских компаний.

«В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником… В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний», – отметила Рожкова.

Она уточнила, что появление Реестр коллекторских компаний станет одной из ключевых запланированных изменений для рынка.

В нем будет систематизирован перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из Реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с исключенным учреждением.

Кроме того, владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течении года.

Рожкова подчеркнула, что исключение из Реестра является одной из запланированных мер воздействия НБУ в ответ на незаконные коллекторские действия, к которой регулятор может прибегнуть в случае, если участник рынка не реагирует на письменные требования и штрафные санкции за нарушение требований законодательства при взаимодействии с должником.

Национальный банк также установит дополнительные требования по этическому поведению по отношению к должнику для кредиторов, в том числе в части контроля действий привлеченных коллекторских компаний и рекомендации по устранению нарушений. Также будут описаны подходы к взаимодействию коллекторских компаний с должниками.

В этом контексте уже в ближайшее время НБУ планирует разработать методические рекомендации по этическому поведению при осуществлении коллекторской деятельности.