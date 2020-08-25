Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда

Клиент Bank of America в американском штате Массачусетс, психиатр Блез Агирре, внезапно обнаружил, что на его счет поступило $2,45 млрд.

Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Фото: mybanktracker.com

Клиент Bank of America в американском штате Массачусетс, психиатр Блез Агирре, внезапно обнаружил, что на его счет поступило $2,45 млрд, сообщает Bloomberg.

Банк пояснил, что это была ошибка, которую уже исправили.

Сумма отобразилась на счете Агирре как на сайте, так и в мобильном приложении банка, отмечает Bloomberg.

Сначала мужчина думал, что Bank of America обнаружит ошибку самостоятельно, рассказал он агентству. Когда этого не произошло, Агирре обратился к менеджеру. В итоге банк исправил ошибку только после того, как Bloomberg с ним связался. В Twitter Агирре описал ситуацию как «мои 15 минут безумного богатства».

«Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена», — сообщил Bloomberg представитель Bank of America Билл Холдин. В начале августа у банка уже возникала другая проблема с отображением, писало агентство. Тогда суммы на некоторых счетах ошибочно снизились до $0.

Напомним

На прошлой неделе стало известно об ошибке, допущенной другим крупным банком. Сотрудники отдела кредитных операций Citigroup перечислили $900 млн компаниям, предоставившим заем американскому косметическому гиганту Revlon.

Затем Citigroup назвал это «канцелярской ошибкой» и потребовал вернуть деньги. Хотя некоторые получатели средства вернули, банк теперь ведет юридическую борьбу с такими фондами как Brigade Capital Management и HPS Investment Partners, ответившими отказом, отмечает Bloomberg.

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