Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда

Клиент Bank of America в американском штате Массачусетс, психиатр Блез Агирре, внезапно обнаружил, что на его счет поступило $2,45 млрд.

Фото: mybanktracker.com

Банк пояснил, что это была ошибка, которую уже исправили.

Клиент Bank of America в американском штате Массачусетс, психиатр Блез Агирре, внезапно обнаружил, что на его счет поступило $2,45 млрд, сообщает Bloomberg.

Сумма отобразилась на счете Агирре как на сайте, так и в мобильном приложении банка, отмечает Bloomberg.