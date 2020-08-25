Банк Порошенко увеличил уставный капитал

Акционеры Международного инвестиционного банка (МИБ) увеличили уставный капитал финучреждения на 16,3% или на 54,27 млн грн – до 387,87 млн грн путем капитализации части прибыли. Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Банк Порошенко увеличил уставный капитал
Фото: rbc.ua

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала провели, повысив номинальную стоимость 90,75 тыс. шт. акций до 4,27 тыс. грн с 3,68 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров банка 15 апреля.

Как сообщалось, по итогам 2019 года МИБ получил прибыль в сумме 57,2 млн грн, тогда как в 2018 году она составляла 64 млн грн.

При этом активы банка на конец 2019 года сократились до 2,9 млрд грн, по сравнению с 9,36 млрд грн по состоянию на начало года.

По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2020 года МИБ занимал 30 место (4,13 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Кто владеет банком

Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись: пятый президент Украины Петр Порошенко (50,36%), его сын Алексей Порошенко (9,92%), Игорь Кононенко (14,94%), Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

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