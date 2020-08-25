МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, но о транше пока не говорит

МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Но в Фонде пока не говорят, когда ждать следующего транша кредита. Об этом в комментарии hromadske заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной, но о транше пока не говорит
Фото: ukranews.com

О чем говорят в МВФ

«Дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена», — рассказал Люнгман.

Отметим, что от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

Условия для Украины

Среди условий для получения Украиной денег от фонда завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и т.п.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», — отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Что должна сделать Украина

  • до конца августа — пересмотр всех тарифов на отопление и принятия упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг.
  • до конца сентября — подготовка новых организационных структур и системы для ГНС и ГТС с тем, чтобы с 1 января 2021 года они действовали как два отдельных единых юридических лица.
  • до конца сентября — усилить корпоративное управление на государственных предприятиях, в том числе расширить полномочия наблюдательного совета Нафтогаза.

Ранее сообщалось

  • 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о создании для Украины новой 18-месячной Программы Stand-by.
  • Согласно обнародованным документам, запланировано четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Ожидается, что эти пересмотры будут завершены 1 сентября 2020 года, 1 декабря 2020 года, 15 мая 2021 года и 15 декабря 2021 года.

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