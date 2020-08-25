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2020-08-25
НБУ выдал короткий рефинанс на 60 миллионов одному банку
Национальный банк Украины на аукционе 21 августа удовлетворил заявку одного банка на 60 млн грн. Об этом сообщает сайт регулятора.
Фото: interfax.com.ua
Итоги предыдущих аукционов
В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 15,13 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.
Следующие аукционы
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 28 августа, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 11 сентября.
Ранее сообщалось
- 7 августа Нацбанк предоставил 6 банкам рефинансирование на срок до 84 дней на сумму 905,3 млн грн под 6%.
- 14 августа Нацбанк предоставил для 14 банков 4,75 млрд грн рефинансирования под 6% на срок 1820 дней.