Как закрыть ФОП «за две минуты». Разъяснение Минцифры

Министерство цифровой информации ответило на топ-7 вопросов об услугах для ФОПов на портале «Дія».

Фото: porada.zp.ua

Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале?

В первую очередь, чтобы получить услуги на портале «Дія», нужна электронная подпись (КЭП). Ее можно получить онлайн в Приватбанке, или у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг. Без этого зарегистрировать, закрыть или внести изменения ФОП будет невозможно.

Сколько времени занимает подачи заявления на портале?

Заявление на открытие или внесении изменений в ФОП можно подать в течение 10 минут. Подача заявления о закрытии занимает 2 минуты. Услуги можно получить так быстро, потому что процесс автоматизирован и упрощен. Например, данные, которые гражданин уже ранее вводил на портале«Дія» автоматически подтягиваются к заявлению, так же, как и данные с вашей электронной подписью. Пользователю не придется вводить их еще раз, а только проверить их на подлинность. Все услуги на портале можно получить бесплатно.

Как понять, какой нужен КВЭД?

На портале есть тест и подсказки для выбора видов деятельности. Также есть удобный поиск по номеру КВЭД и по ключевым словам. При регистрации следует обратить внимание, что КВЭД, который записан первым, считается основным. Поэтому стоит внимательно проверить этот момент.

Как самостоятельно выбрать тип налогообложения?

Во время открытия ФОП также нужно выбрать систему налогообложения: общую или упрощенную. Разобраться какая группа подходит достаточно легко, поскольку система содержит много подсказок по объему налогообложения и тех налогов, которые необходимо будет платить.

Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность?

После подачи заявления на регистрацию ФОП, регистратор рассматривает заявление и вносит данные в ЕГР. Регистрация происходит в течение одного дня. После этого можно работать ФОП. Также после регистрации ФОП нужно обязательно зарегистрировать книгу учета доходов. Это можно быстро сделать в налоговой по месту регистрации. Книга ведется по выбору в бумажном или электронном виде. Но, к сожалению, зарегистрировать книгу пока еще невозможно онлайн.

На портале можно внести любые изменения в ФОП?

На портале доступны изменения 3 видов данных — гражданство, виды экономической деятельности и контактные данные.

Что делать, если нужно внести другие изменения?

Обратиться в ближайшее ЦНАП. Например, изменить ФИО, место жительства, серию номер паспорта, налоговый номер теперь можно только офлайн. Важно заметить, что если пользователь изменил КВЭД, то необходимо сообщить об этом налоговую. Это можно сделать онлайн, но через электронный кабинет налогоплательщика. Или же обратиться лично в налоговую по месту регистрации.

Как закрыть ФОП?

Подать заявление на закрытие ФОП можно за 2 минуты. Этой услугой можно прекратить предпринимательскую деятельность в соответствии с данными ЕГР. Однако отдельно необходимо также обратиться в налоговую, уплатить налоги и подать налоговую отчетность. При наличии лицензий, необходимо будет их прекратить. А также закрыть банковский счет.