Бизнес восстанавливается. Крупные компании начали снова выплачивать топ-менеджерам повышенные зарплаты

Некоторые крупные компании начинают увеличивать зарплаты и бонусы, которые были снижены в начале пандемии, пишет The Wall Street Journal, на которую ссылается Forbes.

Фото: uainfo.org

Газета подчеркивает: это признак того, что некоторые отрасли и «белые воротнички», которые их представляют, получают выгоду благодаря «проблескам» экономического восстановления.

Бонусы возвращаются

К прежним зарплат директорам возвращаются такие компании, как гигант развлекательной индустрии Walt Disney, автопроизводитель General Motors, разработчик сервиса отзывов Yelp и нефтегазовая Occidental Petroleum, отмечает газета.

Disney отменит часть введенных из-за пандемии мероприятий по снижению зарплат руководителей уже с 23 августа, указывает WSJ.

Компания сделает это, даже несмотря на то, что за третий квартал понесла убытки на сумму почти $ 5 млрд. Чтобы помочь Disney пережить кризис, на «маленькие» выплаты согласился ряд руководителей, подчеркивает газета. Так, исполнительный председатель совета директоров компании Боб Айгер в четвертом квартале остался почти полностью без зарплаты.

Некоторые компании объясняют решение о возобновлении размеров выплат улучшением перспектив.

Yelp, например, уволила 1000 сотрудников и отправила в неоплачиваемый отпуск более 1100. Однако в июле компания сообщила, что возвращает на работу почти всех отправленных в отпуска и полностью восстановит уровень зарплат. В апреле компания анонсировала снижение зарплаты руководителей на 20-30%, а в июле генеральный директор Джереми Стоппельман подчеркнул, что сделанные Yelp на раннем этапе «непростые шаги» позволили ей оказаться в «сильной позиции».

General Motors в апреле объявила, что временно снижает зарплаты 69 000 сотрудников на 20% и выплатит им эти деньги с процентами в марте 2021 года. Для «белых воротничков» эти ограничения были сняты 1 августа — раньше, чем ожидалось, отмечает WSJ. Компания также планирует выплатить недополученные средства уже в четвертом квартале этого года, сказал газете представитель GM Джим Кейн.

«Бизнес восстанавливается быстрее, чем ожидалось, так что мы смогли возобновить выплаты и погасим долги перед людьми раньше», — отметил он.

Во многих компаниях такое восстановление уровня зарплат указывает на признание того факта, что сотрудники в состоянии стресса, многие из которых параллельно заботятся о детях и учатся дистанционно, не могут работать полный день при частичной оплате, пишет WSJ.

Такие меры также показывают, что экономика все больше «раскалывается» надвое: с одной стороны оказываются «белые воротнички» с сфер, мало затронутых пандемией, а с другой — работники с более низким уровнем доходов, среди которых миллионы тех, кто потерял работу или столкнулся с сокращением рабочих часов.