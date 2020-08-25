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2020-08-25
Товарооборот розничной торговли вырос на 6,9% с начала года
За январь-июль 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины (юрлиц) увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 460,37 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Укринформ.
Фото: dzi.gov.ua
Объемы товарооборота
Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в январе-июле 2020 года были город Киев (106,17 млрд).
Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (46,73 млрд грн); второе — Киевская (40,38 млрд грн); третье — Одесская (36,13 млрд грн) области.
Наименьшие объемы розничного товарооборота за 7 месяцев 2020 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (3,26 млрд грн), Черновицкой (4,18 млрд грн) и Тернопольской (4,90 млрд грн) областей.
Ранее сообщалось
- По данным Госстата, в 2019 году розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 795,20 млрд грн, что на 19,0% больше, чем в 2018 году.