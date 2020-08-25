Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства

Из выделенных Польшей 100 млн евро, 60 млн пойдут на ремонт и обустройство дорог, 40 млн — на обустройство пунктов пропуска на границе. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Укринформ.

Фото: ukrinform.ua

На что пойдут средства

Польша выделила Украине средства в рамках программы Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе.

Этот кредит имеет ставку 15%.

«Понятно, что кредит очень выгоден, так как он на 30 лет, 5 лет — льготный период, процентная ставка 15% — это очень хорошая ставка. И мы же понимаем, что 100 млн евро — это более 3 млрд гривен для двух областей Львовской и Волынской, львиная доля, конечно, на Львовскую, это очень большие вложения в дорожное строительство.

60 млн евро будут использованы для подходов к пунктам пересечения, 40 млн евро — на сами пункты пересечения. Украинское государство будет погашать только НДС, это около 20% », — сказал Немчинов.

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