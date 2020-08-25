На этой неделе Нацбанк сократил покупку валюты

Национальный банк в период с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее ($223 млн). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

На этой неделе Нацбанк сократил покупку валюты
Фото: interfax.com.ua

На этой неделе НБУ только покупал валюту на межбанке и провел все интервенции по единому курсу.

На прошлой неделе, с 10 по 14 августа, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $223 миллиона.

Еще неделей ранее, с 3-7 августа, Национальный банк купил на межбанке $40 млн. Интервенции по продаже валюты так же не проводил.

Сколько купили с начала года

  • В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,407 млрд, продал $3,292 млрд.
  • В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривны $2,2 млрд, в июле – $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80, в мае — $660,6 млн и в июне — $1155,00.

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