На этой неделе Нацбанк сократил покупку валюты

Национальный банк в период с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее ($223 млн). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: interfax.com.ua

На этой неделе НБУ только покупал валюту на межбанке и провел все интервенции по единому курсу.

На прошлой неделе, с 10 по 14 августа, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $223 миллиона.

Еще неделей ранее, с 3-7 августа, Национальный банк купил на межбанке $40 млн. Интервенции по продаже валюты так же не проводил.

Сколько купили с начала года