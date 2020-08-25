Финтех-подразделение Alibaba будет выдавать онлайн-кредиты

Финтех-гигант Ant Group, который принадлежит Alibaba Group, планирует создать платформу потребительского финансирования, которая будет предлагать китайцам онлайн-кредиты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Фото: caixinglobal.com

Что известно

Ant Group работает в этом направлении совместно с партнерами. Ей будет принадлежать 50% акций в новой компании, Nanyang Commercial Bank получит 15%, China TransInfo Technology — 10%, также долю получит Contemporary Amperex Technology.

Сейчас Ant находится в процессе получения лицензии для новой компании, которая будет базироваться в юго-западном городе Чунцин и будет иметь зарегистрированный капитал около $1,2 млрд.

Ant Group уже имеет огромное влияние на китайский рынок финансовых услуг через ряд компаний.

В прошлом месяце компания начала процесс двойного листинга в Гонконге и Шанхае, что может повысить ее оценку до $200 млрд.