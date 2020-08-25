Рада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентября

С сентября минимальная зарплата вырастет на 5,86%.

Рада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентября
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.

За соответствующий законопроект № 3963 в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Во втором чтении поддержали 295. Таким образом, с сентября минимальная зарплата должна увеличиться на 277 гривен.

"Предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен (это связано с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных по сравнению с прогнозом) и пересмотра прогноза доходов госбюджета. Доходы будут увеличены на 500 млн гривен - налог с дохода физических лиц (400 млн гривен), налог на добавленную стоимость - 100 млн гривен. Законопроект является сбалансированным, реализация изменений будет стимулировать рост потребительского спроса, будут созданы условия для детенизации зарплат", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, учитывая предложенное повышение размера минимальной заработной платы, предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

Депутаты оппозиционных фракций и авторы альтернативных законопроектов при обсуждении отмечали необходимость повышения не только минимальной зарплаты, но и минимальной пенсии. А также необходимость повышения не только минималки, но и зарплаты по всем тарифным разрядам. Также в оппозиции напомнили, что заработная плата с 1 января 2020 года составляла 4723 гривны и с 1 июля не менялась. Поэтому повышение минимальной зарплаты на 277 гривен назвали недостаточным.

Во втором чтении законопроект поддержали фракция "Слуга народа" (231 нардеп), ОПЗЖ (26), "За будущее" (12), "Доверие (15) и 11 внефракционных.

Напомним, что 6 августа президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года. Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 гривны.

Кабинет Министров Украины запланировал на текущий и 2021 годы три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября она будет составлять 5000 грн, с 1 января 2021 года она составит 6000 гривен (+ 20%), а с 1 июля 2021 года - 6500 (+ 8,3%).

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