Украинская компания получила первую поставку газа из Греции

Газ был доставлен через Румынию.

Украинская компания получила первую поставку газа из Греции
Фото: aiqbe.es

Украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") получила первую поставку сжиженного природного газа из Греции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первая в истории реверсная поставка природного газа с побережья Адриатики в Украину осуществлена сегодня компанией "ЭРУ Трейдинг". Закупка газа состоялась в Греции, через газотранспортные системы Греции и Румынии топливо было транспортировано в Украину", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что пока это тестовые поставки, которые направлены на потребности внутреннего рынка. Главная цель этого проекта - возможность дальнейшего доступа к терминалу СПГ Revithoussa, что "увеличивает диверсификацию поставок газа на европейском континенте и укрепляет позиции Украины как восточноевропейского энергетического хаба".

"Новый газотранспортный коридор Греция-Румыния-Украина дает нам возможность стать частью европейской инициативы "Три моря", которая развивает вертикальное направление транспортировки топлива", - сказал управляющий партнер "ЭРУ Трейдинг" Ярослав Мудрый.

Целью инициативы "Три моря" является объединение усилий 12 стран Европейского Союза в развитии транспортной, энергетической и ИТ отраслей.

"Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике.

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