Украинская компания получила первую поставку газа из Греции

Газ был доставлен через Румынию.

Украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") получила первую поставку сжиженного природного газа из Греции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первая в истории реверсная поставка природного газа с побережья Адриатики в Украину осуществлена сегодня компанией "ЭРУ Трейдинг". Закупка газа состоялась в Греции, через газотранспортные системы Греции и Румынии топливо было транспортировано в Украину", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что пока это тестовые поставки, которые направлены на потребности внутреннего рынка. Главная цель этого проекта - возможность дальнейшего доступа к терминалу СПГ Revithoussa, что "увеличивает диверсификацию поставок газа на европейском континенте и укрепляет позиции Украины как восточноевропейского энергетического хаба".

"Новый газотранспортный коридор Греция-Румыния-Украина дает нам возможность стать частью европейской инициативы "Три моря", которая развивает вертикальное направление транспортировки топлива", - сказал управляющий партнер "ЭРУ Трейдинг" Ярослав Мудрый.

Целью инициативы "Три моря" является объединение усилий 12 стран Европейского Союза в развитии транспортной, энергетической и ИТ отраслей.

"Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике.