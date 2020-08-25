НБУ отнес банк "Аркада" к проблемным

Правление НБУ еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Об этом говорится в материалах Печерского районного суда, сообщает Finbalance.

Этим судебным постановлением по требованию Фонда гарантирования в рамках обеспечения иска был наложен арест на главный офис банка "Аркада" площадью 14,1 тыс кв. м, который расположен в центре Киева по адресу ул. Ольгинская, 3-А, и земельный участок под ним площадью 0,53 га.

Также суд запретил владельцу этих объектов недвижимости совершать любые действия, направленные на отчуждение имущества, переход права собственности, предоставления в обеспечение и т.п., а также запретил госрегистраторам совершать соответствующие регистрационные действия.

По информации издания, сейчас в госреестре прав на недвижимое имущество собственником здания банка "Аркада" и земельного участка под ним указан Олег Нелин (право собственности зарегистрировано в июле 2020 года после снятия ареста, который накладывался в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений должностных лиц банка "Аркада" и завладения средствами доверителей фонда финансирования строительства).

Также в госреестре отмечается, что Олег Нелин передал указанное недвижимое имущество в ипотеку для Тараса Бурдейного. Этих двух человек связывают с Николаем Злочевским - экс-министром экологии при Януковиче, владельцем газодобывающей компании Burisma. Сейчас Злочевский находится в розыске.

По данным НБУ, на 1 июня 2020-го владельцем 74,8% акций банка "Аркада" был Константин Паливода.

По данным ФГВФЛ, в сентябре 2019-го банк "Аркада" передал в ипотеку для Нелина свой офис и земельный участок под ним в качестве обеспечения долговых обязательств ООО "Будэволюция" (лицо, связанное с банком "Аркада"; застройщик ЖК "Патриотика" и "Патриотика на Озерах") по договору займа на 260 млн грн (как отмечается, рыночная стоимость офиса - 554,8 млн грн, земельного участка - 65,6 млн грн).

"АО "АКБ "Аркада" безоплатно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков, и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав", - говорится в материалах дела.

Фонд гарантирования намерен обратиться в суд с иском к банку "Аркада", ООО "Будэволюция" и упомянутым выше физлицам о признании недействительными соответствующего договора займа и ипотечного договора.

4 марта 2020 Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск банка "Аркада" в НБУ об отмене решения правления Нацбанка, которым до 01.01.2021 остановлены операции банка "Аркада" по привлечению средств от физических лиц (в том числе путем размещения депозитных сертификатов ).

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке "Аркада" "нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные "Аркадой" нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели... подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ "Аркада" в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению во вклады денежных средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ "Аркада".

По оценкам НБУ, приостановление операций по привлечению средств от физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) "будет способствовать своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками и поддержке надлежащего финансового состояния АО АКБ "Аркада".

В мае 2020-го под НБУ, Офисом президента, КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка "Аркада".

По информации банка "Аркада", он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве ("Патриотика", "Эврика", "Патриотика на озерах"), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тысяч граждан (речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах).

Банк "Аркада" обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада".