Китай запускает инновационное производство рельсов

Китай запускает инновационное производство рельсов

Китайская компания Hebei Yongyang Special Steel приступила к вводу в эксплуатацию нового универсального стана по изготовлению легких рельсов, весящих до 30 кг на погонный метр. Компания является одним из ведущих производителей рельсовой продукции на северо-востоке страны.

Поставщиком оборудования выступила китайская компания CISDI. Согласно ее заявлению новый стан, состоящий из двух обжимных и семи универсальных клетей, станет первым в своем роде в Китае.

Проектная мощность стана составит 600 тыс. т в год. Как сообщает CISDI, благодаря ряду усовершенствований, на которые компанией получено 19 патентов, на нем будут обеспечены низкое энергопотребление, высокая размерная точность и повышенная производительность.

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