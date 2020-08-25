Индия продолжает наращивать экспорт стали

Индия продолжает наращивать экспорт стали

За июль 2020 года стальной экспорт Индии составил 2,44 млн. тонн – на 7,5% больше результата июня.

На долю квадратной заготовки в общем объёме пришлось около 1 млн. тонн (в июне – 0,82 млн. тонн), сортового проката – 0,13 млн. тонн (на 35% меньше к предыдущему месяцу), сообщает SteelMint.

С начала финансового года (апрель-июль 2020 года) Индия отгрузила за рубеж 7,8 млн. тонн стальной продукции (результат аналогичного периода прошлого года – 2,89 млн. тонн). Рост показателей год к году – 169%. За апрель-июнь объёмы индийского стального экспорта составили 5,36 млн. тонн.

МинПром по материалам МеталлСервис

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