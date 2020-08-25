Baowu купила крупнейшего производителя нержавейки в КНР

Китайская металлургическая компания Baowu Iron and Steel Group, сталепроизводитель №2 в мире, приобретает 51% акций Taiyuan Iron and Steel (TISCO), ведущего производителя нержавеющей стали КНР , за 14,5 млрд. юаней (2,1 млрд долл.).



Оставшиеся 49% акций останутся на балансе провинции Shanxi, сообщает Platts.



Сделка увеличит сталеплавильные мощности Baowu до 111 млн. тонн в год (в настоящее время - 98,5 млн. тонн). Годовая производственная мощность TISCO - 12,94 млн. тонн, из которых 4,5 млн. тонн - продукция из нержавеющей стали.



Сделка ожидает одобрения со стороны регулирующих органов и проводится в рамках государственной программы по консолидации металлургических активов.