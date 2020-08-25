В мире снизился спрос на алюминий

В мире снизился спрос на алюминий

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в I полугодии 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 1335 тыс. тонн (для 2019 года показатель составил 735 тыс. тонн).

Мировой спрос в январе-июне составил 31,58 млн. тонн, что на 190 тыс. тонн или 0,6% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 3,1%.

Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия составила по итогам I полугодия около 54% или 17868 тыс. тонн. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 4,8%.

В ЕС ухудшили производственные показатели на 2,2% в годовом соотношении, в NAFTA — увеличили на 4,5%.

В течение июня 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5581,5 тыс. тонн, спрос — 5427,3 тыс. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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