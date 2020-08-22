В МВФ рассказали о перспективах сотрудничества с Украиной

Дата следующего визита в Украину новой миссии Фонда еще не определена

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда (МВФ) продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

Такое заявление он сделал в интервью "Громадському".

Вместе с тем, по его словам, дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда, еще не определена.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", - сказал Люнгман.

Он пояснил, что сейчас продолжаются дискуссии с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства.

Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил представитель.

Напомним, 21 июня Украина получила первый транш МВФ в размере 2,1 млрд доларов.