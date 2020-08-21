На Харьковщине разоблачили схему хищения зерна из госрезерва на 2,5 млн гривен

В состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз области.

Фото: ssu.gov.ua

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой расхищали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы более чем на 2,4 миллиона гривен.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный ущерб.

Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале июня со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна на более чем 800 млн гривен.