На Харьковщине разоблачили схему хищения зерна из госрезерва на 2,5 млн гривен
В состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз области.
На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой расхищали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы более чем на 2,4 миллиона гривен.
Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный ущерб.
Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале июня со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна на более чем 800 млн гривен.
22 августа в Киеве правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Госрезерва - организатора схемы хищения зерна - при получении 1 млн гривен взятки.