Центрэнерго хочет покупать уголь на бирже

ПАО "Центрэнерго" намерено в ближайшее время выйти на торги Украинской энергетической биржи для поиска поставщика угля. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".



"Государственная энергогенерирующая компания в ближайшее время выйдет на торги УЭБ для поиска поставщика угля марок А, П – 1 млн тонн и Г, Д, ДГ – 2,4 млн тонн с содержанием серы не выше 1,5% на сухое состояние и калорийностью не ниже 5 тыс. ккал/кг", – сказано в сообщении.



В "Центрэнерго" выход на УЭБ объяснили продолжающейся целенаправленной работой над повышением эффективности деятельности ТЭС и снижением себестоимости единицы электроэнергии и призвали украинские компании выходить со своими ценовыми предложениями.



Кроме того, компания сообщила, что 21 августа направила 115 млн грн на погашение задолженности перед государственными шахтами за поставленное ими топливо.



Ранее, 17 августа, пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что 14 августа генкомпания обратилась в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены, указав на заключение контракта с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/тонна без НДС. В "Центрэнерго" пояснили, что снижение цены закупки угля необходимо для выведения предприятия из финансово-экономического кризиса.



Ранее государственный Ощадбанк отказал ПАО "Центрэнерго" в предоставлении кредита на закупку топлива. Предполагалось, что генкомпания договорится о кредитовании госбанков в размере 1,3 млрд грн.



"Центрэнерго" в июле 2020 года выплатило государственным угольным шахтам 236 млн грн.



19 августа компания уплатила шахтам 216 млн грн и заявила о намерении до конца текущего месяца перечислить всю оставшуюся сумму задолженности, уплатив в конечном итоге в августе свыше 400 млн грн.



