Из бюджета уже потратили 25 миллиардов на борьбу с коронавирусом

На мероприятия по противодействию #covid-19# уже потратили почти 25 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает сайт Минфина.

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На что использованы средства

По словам замминистра, уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с #covid-19# — 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

«На сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу — 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка — 2,5 млрд грн, стимулирование экономики — 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета — 0,5 млрд грн и сферу образования — 52,5 млн гривен», — рассказал замминистра.

Напомним