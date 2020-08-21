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2020-08-21
Из бюджета уже потратили 25 миллиардов на борьбу с коронавирусом
На мероприятия по противодействию #covid-19# уже потратили почти 25 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, сообщает сайт Минфина.
Фото: topspb.tv
На что использованы средства
По словам замминистра, уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с #covid-19# — 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.
«На сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу — 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка — 2,5 млрд грн, стимулирование экономики — 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета — 0,5 млрд грн и сферу образования — 52,5 млн гривен», — рассказал замминистра.
Напомним
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что средства из фонда для борьбы с коронавирусом и его последствиями распределены, но потрачено из них только около 10% всех средств.
- Как сообщали в Минфине, Кабинет министров по состоянию на 24 июля распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.
- Фонд для борьбы с коронавирусом и его последствиями создали в апреле. Сначала в него заклали 64,7 млрд грн, позже увеличили объем фонда до 66 млрд грн.