В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС

В Турции упала выплавка стали из-за квот ЕС

Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) заявила, что потребление турецкой готовой стальной продукции с января по июнь этого года увеличилось на 8,7% в годовом исчислении, в то время как производство нерафинированной стали снизилось на 16,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за ограниченного сокращения экспорта. политикой импортных квот на рынках ЕС.

Европейская Комиссия ввела контроль над квотами на некоторые стальные изделия в феврале 2019 года, а затем сократила некоторые квоты в октябре 2019 года. Впоследствии Комиссия усилила существующие гарантии во втором обзоре, проведенном 20 июня 2020 года.

С января по июнь 2020 года Турция экспортировала 9,9 млн. тонн стали, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году, но за тот же период она импортировала 1,4 млн тонн стали, что означает годовой рост на 59,8%.

МинПром по материалам МеталлТорг

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