Германия запустила трехлетний эксперимент по выплате жителям безусловного дохода в 1200 евро

Германия на этой неделе начинает эксперимент, в рамках которого группе из 120 человек будут каждый месяц на протяжении трех лет выплачивать по 1200 евро без каких-либо требований — безусловный базовый доход.

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Германия на этой неделе начинает эксперимент, в рамках которого группе из 120 человек будут каждый месяц на протяжении трех лет выплачивать по 1200 евро без каких-либо требований — безусловный базовый доход. Об этом сообщил Business Insider. Цель эксперимента — понять, как подобные денежные отчисления влияют на экономику и благосостояние людей.

Кто получит выплаты Предложенная в рамках эксперимента сумма немногим больше немецкого уровня бедности. Положение тех, кто получат выплаты, будут сравнивать с 1380 людьми, которые деньги не получат. Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований. Бюджет на опыт собрали пожертвованиями. В ходе эксперимента участников попросят заполнять анкеты об их жизни, работе и эмоциональном состоянии, чтобы понять, насколько значительное влияние окажет базовый доход.

Базовый безусловный доход означает собой идею того, что государство должно выплачивать определенную сумму денег каждому из своих граждан, как правило, ежемесячно, вне зависимости от их дохода или трудоустроенности. Эти выплаты могут заменить собой социальные пособия, получение которых осложнено бюрократическими проволочками. Сторонники выплат считают, что базовый доход снизит неравенство в доходах и улучшит благосостояние людей, обеспечив им больше финансовой уверенности, пишет Business Insider. Противники, напротив, считают, что это слишком дорогая мера, из-за которой у людей не будет мотивации идти работать. Идея привлекла внимание западных стран в последние годы как следствие финансовых кризисов и растущего неравенства.

Руководитель эксперимента Юрген Шлюпп заявил немецкой газете Der Spiegel, что немецкий опыт позволит получить новые научные данные. «Дискуссия вокруг базового дохода до этого момента была похожа на философский салон в хорошие времена и на войну за веру в плохие», — отметил Шлюпп. По его словам, обе стороны опираются на стереотипы: противники считают, что люди с базовым доходом предпочтут лежать на диване с фастфудом и смотреть сериалы, а сторонники — что люди продолжат работать, но будут более креативными и склонными к благотворительности и сохранению демократии. Шлюпп надеется, что немецкий эксперимент позволит заменить эти стереотипы реальными данными.

Кто уже проводил эксперимент