Кабмин будет усиленно проверять посредников при трудоустройстве за рубежом

Кабмин утвердил критерии, по которым будут оценивать степень риска от хозяйственной деятельности посредников в трудоустройстве за рубежом. Постановление принято на заседании правительства 19 августа, передает пресс-служба Минэкономики.

Кабмин будет усиленно проверять посредников при трудоустройстве за рубежом
Фото: nautilus-work.com

Что это даст

«Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предотвращение негативных последствий и опасностей для людей.

Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес», — заявили в Минэкономики.

Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.

Напомним

  • Ранее парламент принял в первом чтении законопроект №2365, в котором прописаны существенные изменения для агентств-посредников при трудоустройстве за границей. Навести порядок на рынке услуг по трудоустройству власти пытались и раньше.

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