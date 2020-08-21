Кабмин будет усиленно проверять посредников при трудоустройстве за рубежом

Кабмин утвердил критерии, по которым будут оценивать степень риска от хозяйственной деятельности посредников в трудоустройстве за рубежом. Постановление принято на заседании правительства 19 августа, передает пресс-служба Минэкономики.

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Что это даст

«Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предотвращение негативных последствий и опасностей для людей.

Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес», — заявили в Минэкономики.

Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.

Напомним