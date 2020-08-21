Снижать инфляционную цель — преждевременно — НБУ

В НБУ заявили, что снижение инфляционной цели, которая сейчас составляет 5%, на сегодняшний день может быть преждевременным решением. Об этом говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

Фото: bank.gov.ua

Чем аргументируют

«Инфляционная цель НБУ 5% установлена ??лишь пять лет назад, и только в прошлом году она была достигнута. Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, то есть их опасения относительно будущих цен, центральные банки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет.

Если в течение этого времени центральный банк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону снижения», — пояснили в Нацбанке.

«Приемлемым является нахождение инфляции в диапазоне 5% +/- 1 п.п. Незначительные отклонения не навредят экономике. Но если инфляция будет отклоняться от цели существенно, то НБУ будет принимать меры, чтобы возвращать ее в указанный коридор.

Для этого НБУ, в частности, оперирует учетной ставкой: делает деньги или дешевле, чтобы подпитать инфляцию и экономику, или дороже — чтобы тормозить рост цен», — добавили в Нацбанке.

НБУ также отмечает, что в мире нет ни одной успешной страны, которая бы имела стабильно высокую инфляцию.

«Чем выше инфляция, тем более существенные ее колебания, а чем больше колебания -тем больше неопределенность с будущим, которая мешает принимать взвешенные решения как бизнесу, так и гражданам», — отметили в регуляторе.

«Впрочем, и нулевая инфляция или даже обратный процесс общего снижения цен (дефляция) обычно плохо влияют на экономику. Это демотивирует предпринимателей наращивать производство и открывать новые проекты, потому что завтра их товары или услуги могут стоить меньше, чем сегодня, что плохо сказывается на уровне зарплат и безработице.

В то же время потребители занимают выжидательную позицию и снижают расходы, что еще больше ухудшает экономическую активность», — говорится в разъяснении.

Нацбанк считает, что «идеальный» уровень инфляции должен быть «на определенном расстоянии от двознакових значений, но и не слишком близко к нулю».

«В развитых странах инфляционные цели обычно составляют около 2%. В развивающихся они несколько выше, ведь надо больше стимулировать экономику, чтобы догонять развитые страны. Это обычно 3-5%. Поэтому НБУ имеет сравнительно высокую цель инфляции, повышать которую нет смысла», — говорится в сообщении.

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